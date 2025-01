Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz hat sich zuversichtlich zu einer konstruktiven europäischen Zusammenarbeit mit US-Präsident Donald Trump gezeigt. «Ich denke, er wird ein interessanter Partner für uns sein», sagte der CDU-Chef beim Weltwirtschaftsforum in Davos in einem Gespräch mit WEF-Präsident Borge Brende. «Ich denke, er wird bereit sein, auch mit den Europäern Geschäfte zu machen», fügte der Oppositionsführer hinzu. «Er ist ein Dealmaker, also lasst uns darüber nachdenken, was wir anbieten können.»