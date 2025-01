Der Auftakt des Weltwirtschaftsforums in Davos steht am Dienstag ganz im Zeichen der grossen geopolitischen Krisen. Nicht einmal 24 Stunden nach der Vereidigung von Donald Trump als US-Präsident will der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in der Schweiz um Unterstützung für sein angegriffenes Land werben. Auch der israelische Staatspräsident Izchak Herzog redet - unter dem Eindruck der Geiselfreilassungen und der fragilen Waffenruhe im Gazastreifen.