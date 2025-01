Bilaterale Treffen im Eisstadion

Die offizielle Schweiz ist mit einem «House of Switzerland» in Davos vertreten. Dieses werde im Eisstadion des HC Davos eingerichtet, war dem Communiqué zu entnehmen. Nebst den bilateralen Treffen würden auch thematische Veranstaltungen im «House of Switzerland» organisiert werden.