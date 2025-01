Trump selbst wird am Donnerstag eine Video-Ansprache halten, in der mehr über die politischen Prioritäten der neuen US-Regierung zu erfahren sein dürfte. Wer von der neuen US-Verwaltung physisch in Davos anwesend sein wird, war zunächst nicht bekannt. Auch die Präsenz von Unternehmer und Trump-Berater Elon Musk schlossen die Organisatoren im Vorfeld nicht aus.