Die Top-Themen am WEF:

US-POLITIK: Am ersten Tag des WEF findet in Washington die Amtseinführung von Donald Trump zum neuen Präsidenten der USA statt. Trump kündigte für seine Präsidentschaft unter anderem hohe Zölle auf Importgüter, die Annexion von Gebieten wie Kanada, Grönland oder Panama und die Beendigung des Kriegs in der Ukraine an. Die mutmasslichen Pläne sollen am WEF diskutiert werden. Trump selbst wird am Donnerstag eine Video-Ansprache halten, in welcher mehr über die politischen Prioritäten der neuen US-Regierung zu erfahren sein werde. Wer von der neuen US-Verwaltung physisch in Davos anwesend sein wird, war zunächst nicht bekannt. Auch die Präsenz von Unternehmer und Trump-Berater Elon Musk schlossen die Organisatoren am vergangenen Dienstag nicht aus.