Von der Leyen stellte für das Wachstum im nächsten Vierteljahrhundert eine Strategie mit drei Grundpfeilern vor. Als erstes will sie eine Kapitalmarktunion in Europa schaffen, die es den Bürgerinnen und Bürgern vereinfachen soll, in die eigene Wirtschaft zu investieren. Weiter will sie bürokratische Hürden abbauen und weiter auf «saubere Energie» setzen.