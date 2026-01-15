Am 56. WEF vom 19. bis 23. Januar werden eine Rekordzahl von 400 Spitzenpolitikern teilnehmen, darunter 64 Staats- und Regierungschefs. Zudem werden sechs von sieben G7-Staats- und Regierungschefs anwesend sein. Über 3000 Teilnehmende würden insgesamt am WEF erwartet. Insgesamt nehmen Vertreterinnen und Vertreter aus 130 Ländern teil.