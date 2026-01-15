An der Medienkonferenz des World Economic Forums (WEF) vom Dienstag wurde die lange spekulierte Teilnahme des US-Präsidenten Donald Trump bestätigt. Nebst dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj reist auch der französische Präsident Emmanuel Macron nach Davos GR.
Am 56. WEF vom 19. bis 23. Januar werden eine Rekordzahl von 400 Spitzenpolitikern teilnehmen, darunter 64 Staats- und Regierungschefs. Zudem werden sechs von sieben G7-Staats- und Regierungschefs anwesend sein. Über 3000 Teilnehmende würden insgesamt am WEF erwartet. Insgesamt nehmen Vertreterinnen und Vertreter aus 130 Ländern teil.
(AWP)