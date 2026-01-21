Argentiniens ultraliberaler Präsident Javier Milei hat beim Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos ein Plädoyer für einen weitgehend unregulierten Kapitalismus gehalten. «Der Kapitalismus ist nicht nur produktiv, sondern das einzige gerechte Wirtschaftssystem», sagte er. «Jeder Eingriff in den Markt ist eine Verletzung des Rechts auf Eigentum und damit ungerecht.»