In den bilateralen Gesprächen, die er geführt habe, habe er «auf allen Ebenen» eine neue Lesart der Ereignisse gespürt. In diesem Zusammenhang hob er hervor, dass am WEF nicht nur europäische und nordamerikanische Staaten teilnahmen. Das Teilnehmerfeld in Davos sei «unglaublich» und gerade auch der Austausch mit afrikanischen und asiatischen Staaten tue gut. «Sie haben ein anderes Bild.»