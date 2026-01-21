Zugleich machte Baerbock deutlich, dass sie eine neue Organisation zur Sicherung des Friedens auf der Welt für unnötig hält. «Im Übrigen gibt es bereits eine internationale Organisation, deren zentrale Aufgabe und Ziel es ist, den Weltfrieden und die internationale Sicherheit zu wahren», sagte sie der dpa. «Das sind die Vereinten Nationen, in denen aus sehr, sehr gutem Grund alle Staaten der Welt unabhängig von ihrer Grösse, ihrer wirtschaftlichen oder militärischen Stärke einen Sitz und eine Stimme haben.»