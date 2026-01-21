Parmelin sei wirtschaftlich sehr versiert, sagte Bessent am Mittwochmorgen am Rande des Weltwirtschaftsforums (WEF). Er kenne ihn seit 2025 und habe mit ihm eine «sehr gute Beziehung». Er sei überzeugt, dass dank Parmelins Führungseigenschaften ein Abkommen, das für US-Bürger fair sei und für anhaltenden Wohlstand sorge, in Reichweite sei.