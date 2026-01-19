Im Konflikt um die US-Besitzansprüche auf Grönland hat US-Finanzminister Scott Bessent die Europäische Union gewarnt. Von Journalisten in Davos auf mögliche «Vergeltungsmassnahmen» der EU angesprochen, sagte er: «Ich denke, das wäre sehr unklug.» Zudem sagte er: «Ich denke, jeder sollte den Präsidenten bei seinem Wort nehmen.» US-Präsident Donald Trump will den USA die zu Dänemark gehörende Insel Grönland einverleiben. Die Regierung in Kopenhagen schliesst aus, die Insel zu verkaufen, und wird beim Widerstand gegen Trumps Pläne aktiv von mehreren europäischen Staaten unterstützt.