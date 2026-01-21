US-Präsident Donald Trump hatte im Streit um Grönland mit neuen Zöllen gegen acht europäische Länder gedroht, darunter auch Deutschland. Daraufhin hat die Europäische Union die Bereitschaft zu Gegenmassnahmen deutlich gemacht. Der Bundesbankpräsident erklärte in dem Fernsehinterview, dass die aktuellen Zölle bereits jetzt die konjunkturelle Entwicklung belasten. «Wenn jetzt noch etwas hinzukommt, wird es mit Sicherheit negative Auswirkungen geben», sagte Nagel.
Die EZB hatte die Leitzinsen bei der Sitzung im Dezember unverändert belassen. Zuletzt hatte sie im Juni die Leitzinsen gesenkt. Derzeit erwarten die Finanzmärkte in diesem Jahr keine Zinssenkung. Zuletzt hatte EZB-Chefvolkswirt Philip Lane erklärt, dass er mit dem aktuellen Zinsniveau zufrieden sei./jkr/jha/
