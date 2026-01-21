«Ohne den US-Präsidenten ist Davos nicht Davos», sagte der Bundespräsident nach seinem Treffen mit Trump. Der US-Präsident habe auf das Handelsdefizit der USA mit der Schweiz von rund 40 Milliarden US-Dollar hingewiesen. Parmelin habe ihn darauf hingewiesen, dass gemäss den neusten Zahlen das Defizit nun bei 8,8 Milliarden US-Dollar zugunsten der USA liege.