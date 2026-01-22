Der Krieg in der Ukraine habe für ihn als Vorsitzenden der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) «höchste Priorität», sagte Cassis an einem Medienanlass am Rande des Weltwirtschaftsforums (WEF). Bei einem allfälligen Waffenstillstand müsse in 24 bis 48 Stunden ein Team vor Ort sein.