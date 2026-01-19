Auf dem Stützpunkt seien Militäreinheiten der Bodentruppe, der Luftwaffe, des Cyberkommandos sowie der Logistikbasis, erklärte der Standortkommandant dem Bundesrat. Die Koordination der Lufttransporte sowie die Luftraumsicherheit würden von diesem Standort aus gewährleistet, sagte Pfister weiter. Dabei sei auch die internationale Zusammenarbeit von Bedeutung.