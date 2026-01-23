Die starke Vertretung verschiedener ausländischer Staaten habe auch angesichts der geopolitischen Lage zu einer Vielzahl von Kundgebungen nicht nur in Davos, sondern in der gesamten Schweiz geführt. Nicht alle seien friedlich verlaufen, und die polizeilichen Einsatzkräfte der ganzen Schweiz seien in ausserordentlich hohem Ausmass gefordert gewesen, so die Bündner Behörden.