Europa sei in den letzten Tagen viel kritisiert worden, aber letztlich sei das durchaus positiv, sagte Lagarde in einer Diskussion zum Abschluss des WEFs. «Wir sollten denen danken, die es kritisieren. Denn die Kritik hat uns deutlich vor Augen geführt, dass wir uns stärker auf Innovation, Produktivitätssteigerung und alles andere konzentrieren müssen», führte sie weiter aus.