Die Demonstrierenden waren am Sonntagnachmittag auf dem Weg von Klosters nach Davos, wo der Protestzug zur Juso-Kundgebung dazustiess. Dabei nutzten sie die Strassenüberquerung für eine Blockade, wie es auf Anfrage von Keystone-SDA bei der Kantonspolizei Graubünden hiess. Sie seien jedoch «mehrheitlich friedlich» gewesen und hätten den Anordnungen der Polizei Folge geleistet.