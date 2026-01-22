Neben einem Davoser Hotel sei eine Holzhütte in Brand geraten, schrieb die Gemeinde Davos am Donnerstag. Es habe sich um eine Fonduehütte gehandelt, sagte ein Sprecher der Kantonspolizei Graubünden auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA am Mittwochabend.
Es seien keine Personen in der Hütte gewesen, als das Feuer ausgebrochen sei. Wegen der starken Rauchentwicklung mussten die Einsatzkräfte jedoch das ganze Hotel vorsorglich evakuieren.
Den Einsatz bilanzierte die Gemeinde positiv. Die Feuerwehr sei von drei Standorten aus eingerückt und trotz dem wegen des WEF erhöhten Verkehrsaufkommen schnell vor Ort gewesen.
Beim Einsatz im Kongresszentrum, dem Durchführungsort des WEF, sei kein Brandherd gefunden worden, hiess es in der Mitteilung weiter. Zuvor war bei einem Zelt auf dem Dach ein Brandalarm ausgelöst worden. 15 Personen mussten den Bereich vorsorglich verlassen.
Beim Alarm im Gebäude war Beobachtungen zufolge auch der US-Präsident Donald Trump anwesend. Er hielt zuvor am Nachmittag eine Rede in der Kongresshalle.
mk/
(AWP)