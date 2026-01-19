«Der iranische Aussenminister wird nicht nach Davos reisen», teilte ein WEF-Sprecher nun auf Anfrage mit. «Obwohl er im vergangenen Herbst eingeladen worden war, ist es angesichts der tragischen Verluste an Menschenleben in Iran in den letzten Wochen nicht angebracht, dass die iranische Regierung dieses Jahr in Davos vertreten ist.»