«Der iranische Aussenminister wird nicht nach Davos reisen», teilte ein WEF-Sprecher nun auf Anfrage mit. «Obwohl er im vergangenen Herbst eingeladen worden war, ist es angesichts der tragischen Verluste an Menschenleben in Iran in den letzten Wochen nicht angebracht, dass die iranische Regierung dieses Jahr in Davos vertreten ist.»
Bei Protesten gegen die autoritäre iranische Führung waren Tausende Menschen getötet worden. Daraufhin gab es Kritik an Araghtschis Teilnahme.
Das Programm der WEF-Jahreskonferenz unter dem Motto «Im Geiste des Dialogs» (A Spirit of Dialogue) beginnt offiziell am Dienstag in dem Schweizer Alpenort. Erwartet werden etwa 3.000 Teilnehmer, darunter US-Präsident Donald Trump und Bundeskanzler Friedrich Merz./bvi/DP/tih
(AWP)