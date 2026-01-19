Zuletzt hatte Selenskyj angesichts von Fortschritten bei den Friedensgesprächen ein Ende des Krieges in der ersten Jahreshälfte 2026 nicht ausgeschlossen. Ein bilaterales Dokument mit den USA über Sicherheitsgarantien sei «im Grunde bereit» für die Fertigstellung auf der höchsten Ebene mit Trump. Russland ist bisher allerdings nur indirekt über die USA an den Gesprächen beteiligt - und in Davos sind die Russen seit Jahren schon nicht mehr willkommen.