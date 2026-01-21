Nun habe sich eine neue Realität etabliert, sagte Carney. Die Mächtigen nutzten verfolgten ihre Interessen mit wirtschaftlicher Integration als Druckmittel. Der Regierungschef warnte vor Beschwichtigungsversuchen. Länder wie Kanada könnten nicht länger hoffen, dass Anpassung Sicherheit schafft. «Die Frage für mittelgrosse Mächte wie Kanada ist nicht, ob wir uns an diese neue Realität anpassen sollen. Wir müssen. Die Frage ist, ob wir uns anpassen, indem wir einfach höhere Mauern bauen - oder ob wir etwas Ambitionierteres tun können.»/bvi/DP/jha