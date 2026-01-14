Macron werde in Davos auch die Prioritäten der französischen Agenda für die Europäische Union« in Erinnerung rufen, »zu einem Zeitpunkt, an dem sich diese zunehmend als handelspolitische Macht" verstehen müsse, hiess es weiter. Macrons Umfeld liess offen, ob es in Davos zu einem Treffen mit dem amerikanischen Präsidenten Donald Trump kommen werde. Trump soll dort am Mittwoch eine mit Spannung erwartete Rede halten.