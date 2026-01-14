Ausserdem werde am diesjährigen Weltwirtschaftsforum (WEF) «die Prioritäten der französischen G7-Präsidentschaft» im Hinblick auf den Gipfel im Juni in Évian präsentiert, hiess es. Begleitet werde er von einer Delegation aus Start-ups sowie kleinen und mittleren Unternehmen.
Macron werde in Davos auch die Prioritäten der französischen Agenda für die Europäische Union« in Erinnerung rufen, »zu einem Zeitpunkt, an dem sich diese zunehmend als handelspolitische Macht" verstehen müsse, hiess es weiter. Macrons Umfeld liess offen, ob es in Davos zu einem Treffen mit dem amerikanischen Präsidenten Donald Trump kommen werde. Trump soll dort am Mittwoch eine mit Spannung erwartete Rede halten.
Ein Vertrauter des französischen Präsidenten schloss nicht aus, dass Macron bis am Mittwoch in Davos bleiben könnte, um an allfälligen Gesprächen mit Trump oder seinem Umfeld teilzunehmen, unter anderem zur Ukraine. Der französische Präsident hatte das Weltwirtschaftsforum bereits 2018 und 2024 besucht.
(AWP)