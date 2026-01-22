Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat die Europäer eindringlich aufgefordert, sich auf eine neue Ära der Grossmachtpolitik einzustellen. «Ein neues Zeitalter hat bereits begonnen», sagte er in seiner Rede auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos. «Die neue Welt der grossen Mächte ist auf Macht, Stärke und - wenn nötig - auch Gewalt (»force«) gegründet. Sie ist kein kuscheliger Ort.» Er forderte die Europäer auf, ihre Zusammenarbeit auszubauen, die Verteidigungsfähigkeit und auch die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit zu stärken, um in diesem neuen Zeitalter bestehen zu können.