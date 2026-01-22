EU-Gipfel hat nun ein weiter gefasstes Thema

Fest steht, dass die Vereinbarung bisher nur rudimentär ist und weiter an ihr gearbeitet werden muss. Direkt nach seiner Rede in Davos wollte Merz zum EU-Gipfel nach Brüssel weiterreisen, bei dem es eigentlich ausschliesslich um den Grönland-Konflikt gehen soll. Nun wird das Thema etwas weiter gefasst. Es geht um die Zukunft der transatlantischen Beziehungen insgesamt, die durch das Agieren Trumps in den vergangenen zwölf Monaten seit seinem Amtsantritt massiven Schaden erlitten haben.