«Nein, wir Europäer, wir Deutsche wissen, wie kostbar das Vertrauen ist, auf dem die Nato fusst. Im Zeitalter der Grossmächte werden auch die USA auf dieses Vertrauen angewiesen sein. Es ist ihr und unser entscheidender Wettbewerbsvorteil» sagte Merz. «Autokratien mögen Untertanen haben. Demokratien haben Partner und verlässliche Freunde.»