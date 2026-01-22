Trump: Selenskyj will einen Deal

Trump hatte sein Treffen mit Selenskyj am Mittwoch in Davos angekündigt und gesagt, er glaube, dass dieser einen Deal machen wolle. «Ich denke, ich kann sagen, dass wir einigermassen nah dran sind.» Der Republikaner wiederholte seine Forderung, dass der seit fast vier Jahren andauernde Ukraine-Krieg enden müsse. Putin und Selenskyj wären dumm, wenn sie sich nicht auf einen Deal einliessen, sagte er.