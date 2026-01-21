Trump: USA haben nie etwas von der Nato bekommen, nur gezahlt

Nach den Terroranschlägen am 11. September 2001 haben die USA Artikel Fünf des Nato-Vertrags aktiviert, um Beistand der Verbündeten zu bekommen. Es war das erste und einzige Mal in der Nato-Geschichte, dass ein solcher Bündnisfall ausgerufen wurde. Dies führte dazu, dass Deutschland und andere Nato-Staaten sich am Krieg gegen die Taliban und die Terrororganisation Al-Kaida in Afghanistan beteiligten.