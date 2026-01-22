Das WEF galt als möglicher Rahmen für die Unterzeichnung eines Abkommens mit den USA über Sicherheitsgarantien und das wirtschaftliche Wiederaufblühen der Ukraine mit einem Gesamtvolumen von bis zu 690 Milliarden Euro. Selenskyj hatte seine Teilnahme an die Unterzeichnung dieses Abkommens geknüpft. «Wenn die Dokumente fertig sind, wird es ein Treffen (mit Trump) und eine Reise geben», wurde der ukrainische Präsident übereinstimmend von Medien zitiert.