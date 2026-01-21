Kritik auch an der Nato

Erneut zweifelte Trump zudem Sinn und Zweck der Nato an. «Das Problem» mit der Nato sei, «dass wir zu 100 Prozent für sie da sein werden, aber ich bin mir nicht sicher, ob sie für uns da sein werden, wenn wir sie rufen», sagte er und sprach von einem Szenario, in dem die USA «von dieser und jener Nation» angegriffen und um Hilfe bitten würden. «Ich weiss, dass wir für sie da wären, aber ich weiss nicht, ob sie für uns da wären», sagte er.