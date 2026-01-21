Auf seiner Reise zum Weltwirtschaftsforum in Davos war Trump von technischen Problemen ausgebremst worden. Die Regierungsmaschine mit dem Republikaner und seinem Begleittross machte kurz nach dem Start am späten Dienstagabend (Ortszeit) kehrt und flog zurück zum Militärflugplatz Joint Base Andrews nahe der US-Hauptstadt Washington. Dort stiegen sie in die kleinere Air Force One - eine Boeing 757 - um.