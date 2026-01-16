Nach dem jüngsten Terrorangriff auf ein jüdisches Fest in Australien richteten sich die Sicherheitskräfte verstärkt auf Einzeltäter und Kleingruppen aus, die mit einfachen Mitteln Anschläge verüben könnten, sagte Schlegel vorgängig in einem Interview mit der Tageszeitung «Südostschweiz». Neben der Kantonspolizei sind der Nachrichtendienst des Bundes und der Bundessicherheitsdienst involviert. Auch Drohnen stellten eine potenzielle Gefahr dar. Seit rund zehn Jahren kommen am WEF Drohnenabwehrsysteme zum Einsatz, die laufend auf den neuesten Stand gebracht würden.