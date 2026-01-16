Trumps Teilnahme führe zu einem riesigen Teilnehmerinteresse, sagte der Gesamteinsatzleiter Walter Schlegel am Freitag vor den Medien in Davos. Noch nie hätten so viele VIPs mit Schutzverpflichtungen teilgenommen. Insgesamt reisen 123 Personen mit Schutzstatus nach Davos. 400 Gäste, darunter 64 Staats- und Regierungschefs, geniessen völkerrechtlichen Schutz - unter ihnen sechs der sieben G7-Spitzen.
Der Personenschutz steht im Zentrum des Einsatzes. Zusätzlich sichern Polizistinnen und Polizisten aus der ganzen Schweiz und dem Fürstentum Liechtenstein Objekte und gewährleisten den reibungslosen Ablauf des WEF. Gleichzeitig müssen Meinungsäusserungen, insbesondere Demonstrationen, ermöglicht werden.
Mit der Teilnahme des US-Präsidenten rechnet die Polizei mit mehr solcher Proteste. In Bern ist für Samstag eine unbewilligte Demonstration unter dem Titel «Smash WEF» angekündigt, am Montag folgt eine solche in Zürich. In Graubünden startet eine Protestwanderung für Klimagerechtigkeit, die am Sonntag in Davos in eine bewilligte Kundgebung der Juso mündet. Im Vorjahr wurden dabei mehrere Demonstrierende wegen Strassenblockaden festgenommen. Zudem seien «viele kleinere» Kundgebungen im Raum Davos zu erwarten, was erheblichen Mehraufwand verursache, so Schlegel.
Erhöhte Terrorgefahr
«Wir leben in stürmischen Zeiten», sagte Schlegel weiter. Die geopolitisch angespannte Lage wirke sich auch auf die Sicherheit aus. Die Terrorgefahr sei erhöht, ebenso die Risiken durch Cyberangriffe und Spionage. Konflikte in der Ukraine und im Nahen Osten verschärften auch das Sicherheitsumfeld der Schweiz, die Lage werde laufend neu beurteilt. Einer sicheren Durchführung des WEF stehe dennoch nichts im Weg.
Nach dem jüngsten Terrorangriff auf ein jüdisches Fest in Australien richteten sich die Sicherheitskräfte verstärkt auf Einzeltäter und Kleingruppen aus, die mit einfachen Mitteln Anschläge verüben könnten, sagte Schlegel vorgängig in einem Interview mit der Tageszeitung «Südostschweiz». Neben der Kantonspolizei sind der Nachrichtendienst des Bundes und der Bundessicherheitsdienst involviert. Auch Drohnen stellten eine potenzielle Gefahr dar. Seit rund zehn Jahren kommen am WEF Drohnenabwehrsysteme zum Einsatz, die laufend auf den neuesten Stand gebracht würden.
Sicherheit kostet 9 Millionen
Für die Sicherheitsmassnahmen gilt ein Kostendach von 9 Millionen Franken. Dieses sollte eingehalten werden können, sofern keine unvorhergesehenen Ereignisse eintreten, so der Gesamteinsatzleiter. Der Schutz Trumps dürfte jedoch zusätzliche Kosten verursachen, auch wenn die US-Delegation mit eigenen Fahrzeugen und Helikoptern einen Teil der Sicherheit selbst übernimmt. Beim letzten WEF beliefen sich die Kosten auf knapp 9 Millionen Franken, 2024 waren es 7,71 Millionen.
Die Finanzierung erfolgt zu 50 Prozent durch das WEF, zu 25 Prozent durch den Bund, zu 21,7 Prozent durch den Kanton Graubünden und zu 3,3 Prozent durch die Gemeinde Davos. Bei einer Überschreitung des Kostendachs beteiligt sich der Bund zusätzlich.
Zum Sicherheitsdispositiv gehören auch bis zu 5000 Armeeangehörige. Sie sichern den Luftraum, führen Überwachungsflüge durch, transportieren geschützte Personen und unterstützen bei Boden- und Cyberaufgaben. Der Einsatz dauert bis spätestens 29. Januar, der Luftraum über Davos ist während des WEF nur eingeschränkt nutzbar.
(AWP)