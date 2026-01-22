Zwischenfall bei der Anreise

Der US-Präsident war am Mittwochmittag um 12.36 Uhr auf dem Flughafen Zürich gelandet und in einen der bereitstehenden Helikopter umgestiegen. Um 14 Uhr setzte sein Konvoi aus acht Helikoptern auf dem verschneiten Boden beim eigens fürs WEF eingerichteten temporären Heliport in Davos auf. In den Schnee stehen musste Trump nicht: Davos rollte ihm den roten Teppich aus.