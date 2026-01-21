Die Führungsposition der USA in der Rangliste mit 75,2 Punkten auf einer Skala von null bis 100 beruht darauf, dass amerikanische Firmen die neue Technik zügig und umfassend im Geschäftsalltag einsetzen. Begünstigt wird dies durch gut funktionierende Finanzmärkte und den breiten Zugriff auf leistungsstarke Computer. Zudem profitieren die USA von einer starken Forschung und vielen gut ausgebildeten Fachleuten, was hilft, KI-Lösungen rasch von der Testphase in die breite Anwendung zu bringen.