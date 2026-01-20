SVP fordert hartes Durchgreifen

Die SVP reagierte am Dienstagmorgen empört auf die Ausschreitungen. «Für die SVP ist klar: die Stadtpolizei muss solche Ausschreitungen zukünftig im Keim ersticken und die linksradikalen Chaoten müssen zur Rechenschaft gezogen werden», schrieb sie. Sie fordere seit Monaten «mehr Polizei für unsere Sicherheit». Dazu brauche es eine Aufstockung der Polizeikräfte, besser Arbeitsbedingungen und mehr Wertschätzung für die Polizistinnen und Polizisten.