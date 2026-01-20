Europäische Unabhängigkeit stärken

Die deutsche Spitzenpolitikerin sprach zudem über die Erschliessung neuer Märkte. Das kürzlich unterzeichnete Abkommen mit den südamerikanischen Mercosur-Staaten nannte sie als Beispiel. Weiter erwähnte sie die mit der Schweiz abgeschlossenen Verhandlungen für die Aktualisierung und Erweiterung der bilateralen Beziehungen. Zudem plane die EU weitere Abkommen, etwa mit Indien oder Thailand.