Trump's Teilnahme führte bereits im Vorfeld dazu, dass sich weniger Gäste kurz vor Beginn des WEF doch noch abmeldeten, sagte der WEF-Direktor Alois Zwinggi zu Keystone-SDA. Sicherheitschef Walter Schlegel hatte gar von einem neuen Rekord bei den teilnehmenden VIP's gesprochen. Insgesamt reisen 123 Personen mit Schutzstatus nach Davos - so viele wie noch nie. Dies sei Trump geschuldet, so Schlegel.