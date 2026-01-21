Sein Name ertönt aus beinahe jedem Mund im Davoser Kongresszentrum. Vermutlich alle, die Zugang zum Inneren des Weltwirtschaftsforums (WEF) haben, sind an diesem Mittwoch da.
Trump's Teilnahme führte bereits im Vorfeld dazu, dass sich weniger Gäste kurz vor Beginn des WEF doch noch abmeldeten, sagte der WEF-Direktor Alois Zwinggi zu Keystone-SDA. Sicherheitschef Walter Schlegel hatte gar von einem neuen Rekord bei den teilnehmenden VIP's gesprochen. Insgesamt reisen 123 Personen mit Schutzstatus nach Davos - so viele wie noch nie. Dies sei Trump geschuldet, so Schlegel.
Auf den Davoser Strassen löste der US-Präsident bis am Mittwochmittag keine Ausnahmesituation aus. Und auch beim Helikopterport, wo seine Ankunft erwartet wird, war noch alles ruhig. Einzig hinter dem Haus der USA in Davos hingen Transparente an Balkonen mit Anschuldigungen gegen Trump - allerdings bereits am Montag.
(AWP)