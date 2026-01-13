Das WEF 2026 nehme historische Dimensionen an, sagte der Chef des Weltwirtschaftsforums (WEF), Børge Brende, vor den Medien. Die Jahresversammlung finde vor dem komplexesten geopolitischen Hintergrund seit 1945 statt. Er hoffe in Davos auf den «Spirit» des Dialogs, um die Welt voranzubringen.