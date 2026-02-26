Eine zuvor vom Weltwirtschaftsforum (WEF) eingeleitete Überprüfung durch externe Anwälte sei zum Schluss gekommen, dass keine weiteren Kontakte zu Epstein bestanden hätten, als Brende bereits selbst offengelegt hatte. Der CEO erklärte Anfang Februar, er habe 2018 während eines Besuchs in New York eine Einladung erhalten, «sich ihm zu einem Abendessen mit einer Person anzuschliessen, die als US-amerikanischer Investor, Jeffrey Epstein, vorgestellt wurde.»