«Ich muss nachsitzen», scherzte Zwinggi im Gespräch mit Keystone-SDA noch im Januar dieses Jahres. Er werde vermutlich bis 2028 beim WEF bleiben, hiess es damals. Grund dafür war die Zusammenarbeit zwischen dem WEF und der Schweiz. Als einziger Schweizer sehe er sich in einer Botschafterrolle. Ziel sei es, Stabilität zu vermitteln und die langjährige Kooperation mit nationalen und regionalen Behörden fortzuführen. Eine Nachfolge müsse zwingend aus der Schweiz stammen.