«Wir sind eine Zeit der Grossmachtpolitik eingetreten», sagte Merz. «Die neue Welt der grossen Mächte ist auf Macht, Stärke und - wenn nötig - auch Gewalt (»force«) gegründet. Sie ist kein kuscheliger Ort», sagte der Kanzler. Diese Situation sei kein unveränderliches Schicksal, machte der Kanzler deutlich. «Um zu bestehen, müssen wir uns mit einer harschen Realität auseinandersetzen und den Kurs mit klarem Realismus bestimmen.»