In einem am Freitagabend auf der Website des WEF veröffentlichten Statements zeigten sich die beiden neuen Interimspräsidenten des WEF optimistisch: «Die Welt ist zersplitterter und komplexer denn je, aber der Bedarf an einer Plattform, die Unternehmen, Regierungen und die Zivilgesellschaft zusammenbringt, war noch nie so gross».