Davos als idealer Veranstaltungsort

Für ihn sei Davos immer der Inbegriff eines globalen Dorfes und damit der ideale Veranstaltungsort für das Jahrestreffen des WEF gewesen. «Ich hatte nie die Absicht, aus der Schweiz wegzuziehen. Wir haben über Orte wie Singapur oder Dubai nachgedacht, aber nicht als Ersatz für Davos, sondern nur als Alternativen im Notfall, wenn aus irgendeinem Grund der Zugang zu Davos nicht möglich gewesen wäre», sagte Schwab.