Als einen dominierenden Konflikt sieht der WEF-Chef die Spannungen zwischen China und den USA, die seit Monaten gegenseitig hohe Zölle auf Importe verhängt haben. «Das Land, das bei neuen Technologien - sei es Quantentechnologie, Superintelligenz, KI, autonome Fahrzeuge oder synthetische Biologie - führend ist, wird auch die mächtigste Nation dieses Jahrhunderts sein.»