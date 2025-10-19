Takaichis Weg an die Regierungsspitze schien nach ihrem Sieg bei der Wahl zur LDP-Vorsitzenden Anfang des Monats bereits sicher. Dann jedoch verliess die Komeito-Partei die seit 26 Jahren bestehende Koalition mit der LDP. Dies löste eine Reihe von Verhandlungen mit konkurrierenden Parteien aus, um eine Mehrheit für die Wahl des nächsten Regierungschefs zu sichern. Die nun gefundene Lösung gilt als weniger stabil als die bisherige Allianz, da die LDP mit der Komeito-Partei ein vollwertiges Bündnis unterhalten hatte.