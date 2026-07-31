Insgesamt wurden 4838 Unternehmen neu ins Handelsregister eingetragen, wie eine Auswertung des Businessverzeichnisses Help.ch zeigt. Das sind 9 Prozent weniger als im Juni und 3 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. Der Rückgang sei auch auf die Sommerferien zurückzuführen, hiess es.