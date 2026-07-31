Insgesamt wurden 4838 Unternehmen neu ins Handelsregister eingetragen, wie eine Auswertung des Businessverzeichnisses Help.ch zeigt. Das sind 9 Prozent weniger als im Juni und 3 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. Der Rückgang sei auch auf die Sommerferien zurückzuführen, hiess es.
Die meisten Gründungen wurden erneut im Kanton Zürich mit 882 Neueintragungen verzeichnet. Dahinter folgten die Kantone Waadt mit 513 und Bern mit 406 neuen Unternehmen.
Nach Branchen entfielen besonders viele Gründungen auf den Bereich Bau und Immobilien mit 835 Eintragungen. Im Handel wurden 550 und in der Unternehmensberatung 466 neue Firmen registriert.
Löschungen über Vorjahr
Deutlich zurück ging im Juli auch die Zahl der Löschungen. Mit 3245 aus dem Handelsregister gestrichenen Unternehmen lag sie 21 Prozent unter dem Vormonatswert. Im Vergleich zum Juli 2025 ergab sich dagegen ein Anstieg um knapp 4 Prozent.
Die Zahl der Handelsregistermutationen sank gegenüber Juni um 2 Prozent auf 20'657. Dazu gehören unter anderem Sitzverlegungen, Kapitalveränderungen sowie Wechsel in Verwaltungsräten oder Geschäftsleitungen. Zudem wurden 2698 liquidationsbezogene Einträge registriert.
Im Fürstentum Liechtenstein stieg die Zahl der Neugründungen derweil um 7 Prozent auf 78. Gleichzeitig wurden dort 99 Unternehmen gelöscht und 784 Mutationen verzeichnet.
yz/to
(AWP)