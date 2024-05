Den Batteriekonzern Varta kostet der Hackerangriff nun auch seine Indexzugehörigkeit. Die Notierung der Aktie im SDax wird an diesem Donnerstag gelöscht, wie die Deutsche Börse am Wochenanfang mitgeteilt hatte. Dafür wird das Papier des erst seit Anfang Februar börsennotierten Panzergetriebe-Herstellers Renk in den Index der kleineren Werte aufgenommen.