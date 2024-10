Wegen des auf den US-Bundesstaat Florida zusteuernden Hurrikans «Milton» müssen vier Raumfahrer einige Tage länger als geplant im All bleiben. Die «Crew 8» - bestehend aus den Nasa-Astronauten Matthew Dominick, Michael Barratt und Jeanette Epps sowie dem Kosmonauten Alexander Grebenkin - hatte eigentlich schon am Montag von der Internationalen Raumstation ISS abdocken sollen. Weil ihre «Crew Dragon»-Kapsel aber vor der Küste Floridas im Meer landen soll, sei die Rückkehr nun erst einmal auf Sonntag verschoben worden, teilte die US-Raumfahrtbehörde Nasa mit. Die «Crew 8» ist seit März an Bord der ISS.