Die konjunkturelle Eintrübung erfolgt laut dem KOF Institut auf breiter Front. Insbesondere die Indikatorenbündel des Verarbeitenden Gewerbes sowie der Auslandsnachfrage hätten deutlich zurückstecken müssen. Und innerhalb der Industrie sei es vor allem mit dem Fahrzeug- und Maschinenbausektor, der Elektroindustrie, dem Metallbereich sowie der Papier- und Druckerzeugnis-Industrie besonders deutlich abwärts gegangen.